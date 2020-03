Verde, gestora de fundo de Stuhlberger, diz que subestimou coronavírus

247 - Uma das maiores gestoras de fundo do Brasil, a Verde Asset Management, do presidente Luis Stuhlberger, afirmou que subestimou os impactos do coronavírus.

Em carta direcionada a investidores nesta sexta-feira (20), a empresa disse que "analisando nosso processo decisório recente, cometemos um erro importante: começamos a comprar muito cedo". A "compra" tem a ver com a aquisição de ações especialmente dos Estados Unidos.