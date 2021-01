Vetos de Bolsonaro ao Orçamento não afetarão compra das vacinas, diz governo

Na sexta-feira, Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 com vetos que blindariam gastos do governo com compra e distribuição de vacinas. Nota assinada pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelos ministérios das Comunicações e da Economia diz que os vetos não afetam a aquisição de imunizantes edit

247 - O governo federal emitiu nota neste domingo (3) afirmando que os vetos de Jair Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 não afetarão a verba destinada a aquisição de vacinas contra Covid-19.

Na sexta-feira (1), Bolsonaro sancionou a LDO, incluindo vetos que blindariam gastos do governo com compra e distribuição de vacinas em meio à segunda fase da pandemia com aumento de contágio.

"Em relação aos vetos (...), cabe esclarecer que o governo federal abriu, no ano passado, um crédito extraordinário de R$ 20 bilhões destinados à compra de vacinas contra a covid-19 e à campanha de imunização da população, valor que ainda não foi utilizado e estará disponível para uso, na íntegra, no ano corrente", diz texto assinado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelos ministérios das Comunicações e da Economia.

O governo ainda afirmou que recursos para as vacinas estão garantidos. "Isso inclui todas as vacinas, para toda e qualquer doença contagiosa que integre o Programa Nacional de Imunizações previsto na Lei 6.259. Portanto, os vetos à LDO não afetarão a aquisição, o desenvolvimento ou a distribuição de vacinas, quaisquer que sejam, inclusive as contra a covid-19".

O conhecimento liberta. Saiba mais