(Vídeo) Presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana se encontra com Dilma e pede investimento bilionário dos Brics para o agronegócio

247 - O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, pediu à presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, dinheiro para o agronegócio. De acordo com o dirigente, a linha de crédito do Banco costumava ser de US$ 200 milhões (equivalente a R$ 1,01 bilhão). Ele pediu cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões). Os Brics é uma instituição formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Vim buscar apoio para o processo de chegada de empresas chinesas no Brasil e para fortalecer as exportações do Brasil", disse em vídeo no Instagram. "O Brasil tinha um programa de US$ 200 milhões neste banco. Eu vim falar disso com a ex-presidente Dilma e espero que [o novo valor] ultrapasse o dobro ou US$ 500 milhões, para que haja um crescimento ainda maior do agronegócio".

A ex-presidente da República Dilma Rousseff foi eleita para a presidência do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics, no último dia 24.

