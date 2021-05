Volkswagen anuncia paralisação da produção em duas fábricas por falta de insumos

247 - A Volkswagen anunciou nesta segunda-feira (31) a paralisação da produção nas fábricas de São José dos Pinhais (PR) e Taubaté (SP) por falta de insumos.

Em nota, a montadora afirmou que tem trabalhado com a matriz para minimizar os efeitos da escassez global de semicondutores, que afeta as fábricas brasileiras. No entanto, com o "agravamento do cenário e com base na situação atual", ela prevê que o fornecimento do insumo continuará limitado ao longo das próximas semanas.

Desde a virada do ano, semicondutores estão em falta no mercado.

O sindicato dos trabalhadores de Taubaté havia informado na sexta-feira (28) sobre a paralisação, que foi acompanhada de férias coletivas para funcionários. (Com informações da Folha de S.Paulo).

