Volkswagen anuncia paralisação de todas as fábricas no Brasil por conta da pandemia

247 - A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira, 19, o fechamento de todas as fábricas no Brasil a partir do dia 24 até o dia 4 de abril (12 dias) diante da explosão de casos de coronavírus em todas as regiões do país.

Nas fábricas só serão mantidas algumas atividades, como segurança e zeladoria. A área administrativa das quatros fábricas da empresa no Brasil continuará trabalhando remotamente, no esquema de home office.

Nota divulgada pela companhia afirma que a medida é para preservar a saúde dos funcionários e seus familiares. Ainda, a montadora alemã vai aproveitar a paralisação para manutenção de maquinário e continua a ter recebimento de peças dos fornecedores.

Segundo a empresa, a medida foi tomada com o acordo dos sindicatos dos trabalhadores e o salário dos funcionários não será alterado. Também, de acordo com a montadora, o período da paralisação será reposto em outro momento.

São três fábricas da VW em São Paulo - São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos - e uma no Paraná, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

