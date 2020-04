Volkswagen Brasil reduzirá em 30% a jornada e o salário de funcionários

247 - A Volkswagen Brasil anunciou nesta terça -feira (21) que, por conta da crise do coronavírus, fará redução de 30% na jornada de trabalho em suas fábricas, distribuidoras e escritórios. Por consequência, haverá o corte de 30% no valor do salário bruto dos empregados. No país, os acordos para redução de jornada, salário e suspensão de contrato de trabalho já passam de 2 milhões.

De acordo com a empresa, todos os empregados horistas e mensalistas serão impactados com a medida pelos próximos 90 dias.

Em nota, a Volkswagen Brasil afirma que a medida tem como objetivo evitar demissões e garantir a sustentabilidade da empresa. O relato foi publicado no jornal Folha de S.Paulo.

A fabricante alemã possui quatro fábricas no Brasil (São Bernardo do Campo, São Carlos, Taubaté, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná). Também possui um centro de peças e acessórios (Vinhedo) e escritórios regionais em várias cidades do país.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.