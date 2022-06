Volta à normalidade em Xangai consolida confiança dos investidores estrangeiros no mercado chinês

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A cidade de Xangai normalizou completamente a ordem de produção e de vida no dia 1º de junho. Nas redes sociais da China, o “retorno” de Xangai foi foco de discussão entre internautas.

Como uma grande metrópole de indústria, comércio e finanças da China e o porto com maior fluxo de contêineres do mundo, o “regresso” de Xangai é expectativa não só do povo chinês, como também de todo o mundo. O mercado internacional considera que a retomada do trabalho e produção em Xangai promoverá a melhoria da cadeia de suprimento global e que a recuperação do mercado de consumo da China melhorará o desempenho das empresas mundiais.

Após dois meses de luta árdua contra a pandemia, Xangai voltou à normalidade. Isso demonstra que a política dinâmica de zero-Covid da China é uma medida necessária para proteger o povo e defender o desenvolvimento econômico de longo prazo. Ela procura o maior efeito de prevenção e controle epidêmico a menor preço, para garantir a saúde e a normalidade de produção e vida da população o máximo possível.

Empresas de capital estrangeiro estão impressionadas com o resultado eficiente da luta antiepidêmica de Xangai. Desde meados de abril, as empresas de capital estrangeiro e do setor de comércio exterior de Xangai começaram, em três lotes, a recuperar sua produção. Até 29 de maio, o primeiro lote de 142 empresas já atingiu uma taxa de retorno ao trabalho de 91%. A superfábrica da TESLA está neste lote. Atualmente, sua produção está próxima de atingir o nível antes do surto epidêmico.

Xangai lançou uma série de políticas ativas para reforçar a confiança das empresas de capital estrangeiro em permanecer no mercado chinês. Segundo dados oficiais da China, nos primeiros quatro meses deste ano, a China registrou 185 novos projetos de investimento estrangeiro com valor de mais de US $100 milhões. O grupo L'Oreal anunciou o estabelecimento da primeira companhia de investimento na China com sede no distrito de Fengxian de Shanghai, em princípio de maio, momento crítico do controle da pandemia na cidade. “Temos confiança a longo prazo no mercado chinês”, disse o CEO da L'Oreal na China, Fabrice Megarbane.

Enorme escala de mercado, ambiente de negócios melhorado constantemente, forte capacidade de inovação e contra risco, essas são as chamas do mercado chinês, que se tornou o destino de investimento inesquecível dos capitais do mundo.

