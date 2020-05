Wall Street pode perder bilhões com tensão entre EUA e China, segundo Bloomberg

247 - A Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro, afirmou que a tensão entre Estados Unidos e China pode causar uma crise bilionária para os “gigantes de Wall Street”. Segundo a empresa, instituições financeiras “como Goldman Sachs e JPMorgan Chase têm dezenas de bilhões de dólares em jogo na China” e com a crise política entre as duas potências, “a abertura do mercado financeiro do país asiático, de US$ 45 trilhões, agora é incerta”.

De acordo com a Bloomberg, cinco dos maiores bancos dos EUA tinham exposição combinada de U$ 70,8 bilhões à China, no passado. O JPMorgan, por exemplo, “tinha US$ 19,2 bilhões em empréstimos, trading e investimentos, um aumento de 10% em relação a 2018”.

Segundo estimativas do Goldman Sachs, ganhos no setor de corretagem da China poderiam atingir US$ 47 bilhões até 2026, mas com a crise a situação se complica.

“Uma guerra fria EUA-China não é boa para planos de criar negócios na China”, disse James Stent, ex-banqueiro que trabalhou nos conselhos de dois bancos chineses.

Nesta quarta-feira, 27, a Câmara dos Representantes dos EUA adotou a Lei de Política de Direitos Humanos de Uigures de 2020 com uma votação de 413 votos a favor e apenas um contra. A matéria, que prevê sanções à China, agora depende da aprovação do presidente norte-americano, Donald Trump, para entrar em vigor. A lei foi aprovada no dia 14 de maio no Senado dos EUA de forma unânime.

