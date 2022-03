Wall Street sobe após Powell dizer que aumento de juros segue nos trilhos

Apoie o 247

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones subiam nesta quarta-feira (2), após o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizar que o banco central norte-americano começará a aumentar os juros neste mês, apesar das incertezas decorrentes da crise na Ucrânia.

Em comentários preparados para depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA, Powell reiterou a narrativa central do Fed de que a inflação alta e o mercado de trabalho "extremamente apertado" justificam os juros para cima.

"Foi em linha com o que era esperado", disse Thomas Hayes, um dos diretores da Great Hill Capital LLC.

"Acho que ele foi tranquilizador e sensato sobre as realidades dos riscos geopolíticos e que o Fed será ágil e efetivamente tático sobre como avançar e levar tudo em consideração em vez de apenas continuar com algum plano predeterminado", completou.

Operadores veem agora 5% de chance de uma alta de 0,50 ponto percentual nos juros pelo Fed na reunião de março e 95% de probabilidade de aumento de 0,25 ponto.

Todos os 11 principais setores do S&P avançavam no início do pregão, com o financeiro em alta de 1,2%, depois de fortes perdas até agora nesta semana.

O índice de bancos subia 1,4%, depois de atingir o nível mais baixo desde setembro de 2021 na sessão anterior.

As ações de energia retomavam os ganhos, com alta de 1,8%, depois de o petróleo tipo Brent saltar para máximas em quase oito anos após sanções do Ocidente afetarem o transporte de commodities exportadas para a Rússia.

Às 12:22 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,73%, a 33.537,28 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,88%, a 4.344,20 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,05%, a 13.539,48 pontos.

