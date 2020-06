Weintraub foi demitido do Banco Votorantim por resultados insatisfatórios, dizem ex-colegas

247 - Demitido do Ministério da Educação, Abraham Weintraub deve ganhar uma indicação para um cargo no Banco Mundial. Weintraub já teve passagem pelo Banco Votorantim, mas foi demitido por resultados insatisfatórios, segundo ex-colegas ouvidos pela CNN.

Weintraub já tinha temperamento difícil e polêmico desde a época que entrou no banco, em 1994. Após crises enfrentadas pela instituição, o agora ex-ministro passou a ter repetidos embates com seus chefes devido discordâncias na condução do banco.

Em maio de 2012, Weintraub acabou sendo demitido. A demissão, porém, não aconteceu em decorrência da quase quebra do banco em 2009, como apontou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

