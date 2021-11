WhatsApp para de funcionar em alguns celulares mais antigos (veja lista)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Nesta segunda-feira (1), o WhatsApp interrompeu os serviços em algumas versões antigas de celulares. Confira a lista de aparelhos em que o aplicativo parou de funcionar. A reportagem é do portal Istoé.

A rede social já havia alertado sobre o fim dos serviços por meio do site oficial:

“A partir do dia 1º de novembro de 2021, o WhatsApp não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores”, em comunicado no site do aplicativo.

PUBLICIDADE

Diante desta nova exigência de sistema, segundo a Revista Exame, o WhatsApp deixa de funcionar nos seguintes celulares:

LG: Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact , Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact , Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q. Huawei: Ascend G740, Ascend D1 Quad XL, Ascend Mate, Ascend P1 S, Ascend D Quad XL e Ascend D2;

Ascend G740, Ascend D1 Quad XL, Ascend Mate, Ascend P1 S, Ascend D Quad XL e Ascend D2; Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Xcover 2, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy Core, Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini;

Galaxy Trend Lite, Galaxy Xcover 2, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy Core, Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini; ZTE: ZTE V956, Grand Memo, Grand S Flex e Grand X Quad V987

ZTE V956, Grand Memo, Grand S Flex e Grand X Quad V987 Sony: Sony Xperia Neo L, Xperia Miro e Xperia Arc S;

Sony Xperia Neo L, Xperia Miro e Xperia Arc S; Outras marcas: Alcatel One Touch Evo 7, Caterpillar Cat B15, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, UMi X2, Lenovo A820, Faea F1 e THL W8.Já no sistema iOS, o aplicativo só será compatível com o iOS 10 e versões mais recentes. Poucos modelos com sistema operacional KaiOS 2.5.1 também continuam comportando o Whatsapp.

Alcatel One Touch Evo 7, Caterpillar Cat B15, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, UMi X2, Lenovo A820, Faea F1 e THL W8.Já no sistema iOS, o aplicativo só será compatível com o iOS 10 e versões mais recentes. Poucos modelos com sistema operacional KaiOS 2.5.1 também continuam comportando o Whatsapp. Apple: Apple: iPhone SE (1ªgeração), 6S, e 6S Plus

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE