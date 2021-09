Xi Jinping defende abertura e cooperação em Cúpula do Comércio Global de Serviços

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, proferiu nesta quinta-feira (2) um discurso por videoconferência na Cúpula do Comércio Global de Serviços da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS em inglês).

O líder chinês apontou que o comércio de serviços é uma parte importante do comércio internacional e uma área importante da cooperação econômica e comercial internacional, desempenhando um importante papel no estabelecimento de um novo padrão de desenvolvimento. Segundo ele, a China está disposta a trabalhar com todas as outras partes para seguir os princípios de abertura, cooperação, benefícios recíprocos e ganha-ganha, além de compartilhar oportunidades de desenvolvimento do comércio de serviços a fim de promover a recuperação e o crescimento da economia mundial.

De acordo com o presidente, a China elevará o nível de abertura, promoverá a aplicação da lista negativa relativa ao comércio transfronteiriço de serviços e explorará o estabelecimento de zonas de demonstração sobre o desenvolvimento inovador do comércio de serviços. O país ampliará os espaços de cooperação, compartilhando com o restante do mundo as conquistas chinesas no desenvolvimento tecnológico. A China ainda melhorará o estabelecimento de normas na área de serviços e criará zonas exemplares de comércio digital, assim como também continuará apoiando o desenvolvimento inovador de empresas médias e pequenas.

A CIFTIS será realizada durantes os dias 2 e 7 deste mês em Beijing com o tópico “Towards digital future and servisse driven development”. (“Rumo ao futuro digital e ao desenvolvimento voltado para o serviço”).

