Xi Jinping destaca desenvolvimento sadio da economia digital

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, destacou nesta terça-feira (19) o desenvolvimento sadio da economia digital do país. O apelo foi feito durante a 34ª sessão de estudo coletivo do Birô Político do Comitê Central do PCCh.

O líder chinês assinalou que as tecnologias utilizadas em áreas como internet, big data, computação em nuvem, inteligência artificial e cadeia de bloco protagonizam inovações aceleradas e vêm se integrando a todos os setores e processos do desenvolvimento socioeconômico nos últimos anos.

Com o ritmo de evolução, envergadura de cobertura e profundidade de influência sem precedentes, a economia digital está se tornando uma força-chave para a reestruturação de recursos, remodelação da estrutura econômica e mudança do enquadramento de competições no globo.

Xi Jinping frisou a importância de aproveitar completamente as vantagens da grande oferta de dados e dos cenários diversificados de aplicação destes recursos, para promover uma fusão aprofundada do setor com a economia real, contribuindo com a inovação de indústrias tradicionais e criação de novas indústrias e modelos econômicos que aprimorem e fortaleçam a economia digital da China.

