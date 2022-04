Xi Jinping destaca papel da infraestrutura na construção de um país socialista moderno

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, presidiu nesta terça-feira (26) a 11ª reunião da Comissão Central de Assuntos Financeiros e Econômicos , com foco no fortalecimento da construção da infraestrutura.

Xi Jinping assinalou que a infraestrutura é um pilar importante para promover o desenvolvimento econômico e social do país. Ele defendeu o aprimoramento da configuração das bases e das suas funções, estabelecendo um marco sólido para construir um país socialista moderno.

