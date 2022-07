Xi Jinping preside reunião para analisar situação econômica do país

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta quinta-feira (28) uma reunião para analisar a atual situação econômica, implantar o trabalho econômico no segundo semestre do ano e revisar o relatório da nona rodada de inspeções do Comitê Central do Partido. Xi Jinping, secretário-geral do PCCh, presidiu a reunião.

A reunião considerou que o governo chinês, sob a liderança do Comitê Central do Partido com o camarada Xi Jinping no núcleo, coordena de formar efetiva o trabalho de prevenção e controle de epidemias e desenvolvimento econômico e social em face de um ambiente internacional complexo e de árduas tarefas domésticas de reforma.

A reunião enfatizou que o ponto chave para desenvolver o trabalho econômico no segundo semestre do ano é buscar a estabilidade e promover o desenvolvimento de alta qualidade, além de ter chamado atenção para a necessidade de consolidar a tendência de recuperação econômica, focar na estabilização do emprego e dos preços, manter a economia operando dentro de um intervalo razoável e buscar os melhores resultados do ano.

A reunião também destacou a importância para coordenar a prevenção e controle da epidemia e o desenvolvimento econômico, além de precisar colocar os interesses do povo como maior prioridade para lidar com a relação entre prevenção e controle epidêmicos. O principio de prevenir casos importados e evitar ressurgimento interno e a política de limpeza dinâmica não mudará.

Ainda foi enfatizado que é necessário fortalecer a segurança alimentar, melhorar a segurança do fornecimento de energia, estabilizar o mercado imobiliário, manter a estabilidade geral do mercado financeiro, resolver adequadamente os riscos de alguns bancos de tamanho pequeno e médio e reprimir severamente crimes financeiros.

Também foi apontada a necessidade de usar a reforma e a abertura como força motriz para o desenvolvimento econômico, promover ativamente as exportações, expandir as importações, fazer um bom trabalho na introdução de tecnologia e capital estrangeiro, promovendo assim o desenvolvimento de alta qualidade para enriquecer o conteúdo da iniciativa Cinturão e Rota.

Por fim, a reunião destacou que o trabalho de inspeção foi continuamente aprofundado e desenvolvido sob a liderança do Comitê Central do PCCh e com o camarada Xi Jinping como núcleo. O trabalho de inspeção mostrou o caráter de auto-revolução do partido mas também encontrou alguns problemas, os quais os órgãos governamentais em todos os níveis devem dar grande importância, realizando uma boa retificação com seriedade e melhorando sua capacidade de trabalho.

