Xi Jinping ressalta importância do desenvolvimento da economia digital

247, com Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, indicou que o mundo está entrando numa era de rápido desenvolvimento da economia digital. As novas tecnologias, indústrias e plataformas estão crescendo notavelmente, influenciando profundamente a inovação científica e tecnológica, a reestruturação industrial e o desenvolvimento socioeconômico do mundo inteiro. Por isso, segundo ele, nos últimos anos, a China promoveu ativamente a industrialização das tecnologias digitais e a digitalização das indústrias para combinar bem as tecnologias digitais e o desenvolvimento socioeconômico.

As declarações foram feitas aos participantes do Fórum Industrial da Economia Digital China-OCS (Organização de Cooperação de Shanghai) e da Smart China Expo 2021, eventos inaugurados nesta segunda-feira (23) em Chongqing, município central no sudoeste chinês.

Xi Jinping enfatizou também que este ano é o 20º aniversário da OCS e os países membros do grupo devem participar profundamente da cooperação internacional da economia digital e tornar as tecnologias digitais, da internet e de inteligência artificial em novas forças motrizes para o desenvolvimento econômico.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

