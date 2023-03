Xi Jinping salienta orientação correta para atuação do setor privado chinês

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, visitou na tarde desta segunda-feira (6), horário em Pequim, conselheiros políticos da Associação Nacional de Construção Democrática da China e da Federação Chinesa de Indústria e Comércio que participam da primeira sessão do 14o Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, participou da reunião conjunta do grupo e ouviu seus comentários e sugestões.

O presidente salientou a necessidade de orientar as empresas e os empresários do setor privado a entenderem corretamente as políticas e diretrizes do Comitê Central do Partido e de aumentar a sua confiança e coragem, com o objetivo de alcançar um desenvolvimento saudável e de alta qualidade da economia privada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.