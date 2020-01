Xiaomi investirá US$7 bi em 5G, AI e IoT nos próximos 5 anos

O investimento intensifica a promessa da Xiaomi feita no ano passado de investir 10 bilhões de iuanes ao longo de cinco anos em uma estratégia “All in AIoT” edit

PEQUIM (Reuters) - A Xiaomi investirá mais de 50 bilhões de iuanes (7,18 bilhões de dólares) em inteligência artificial e tecnologias 5G nos próximos cinco anos, à medida que a concorrência no setor aumenta.

O presidente-executivo da Xiaomi, Lei Jun, fez o anúncio em um comunicado publicado em uma conta da empresa em uma rede social nesta quinta-feira, mas não forneceu detalhes específicos sobre os investimentos.

“Precisamos transformar nossa vantagem contínua que temos em IAoT e vida inteligente em uma vitória absoluta”, disse Lei, usando o acrônimo de Inteligência Artificial das Coisas, uma referência a uma combinação de IA e tecnologias da Internet.

O investimento intensifica a promessa da Xiaomi feita no ano passado de investir 10 bilhões de iuanes ao longo de cinco anos em uma estratégia “All in AIoT”.

A empresa começou como uma fabricante de celulares acessíveis, mas seus produtos com acesso à internet agora incluem desde smart TVs a panelas de arroz.

No entanto, a Xiaomi também enfrenta uma intensa concorrência no mercado doméstico da rival Huawei, que capturou um recorde de 42% de participação no mercado chinês de smartphones no terceiro trimestre, às custas de outros fabricantes locais e da Apple.

Lei anunciou em outubro que a empresa planeja lançar mais de 10 modelos de celulares 5G em 2020.