XP, Eleva e Safra erram em projeções e investidores ficam no prejuízo

Metrópoles - A projeção dos analistas era de que o Ibovespa fechasse 2021 em mais de 145 mil pontos, mas, no último pregão do ano, na quinta-feira (30/12), o índice ficou em 104,8 mil pontos, uma frustração de 38,35%, o que extrapola qualquer margem aceitável de erro.

Em maio, a corretora de valores XP revisou a projeção do Ibovespa em 2021 de 135 mil para 145 mil pontos. Ou seja, errou grosseiramente.

No mês seguinte, o banco Safra também indicou 145 mil pontos como preço-alvo, confirmando uma estimativa que iludiu os investidores. Já a casa de análises financeiras independente Eleven estimou a Bolsa de Valores aos 138 mil pontos no fim do ano.

