XP manda no governo Bolsonaro e hoje transmitirá live com presidente do Banco Central

Depois de fazer uma transmissão com Paulo Guedes, a XP, que pode vir a ser beneficiada por decisões do governo durante a crise, hoje recebe o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

247 - A XP Investimentos irá realizar uma mesa redonda por videoconferência com o Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, neste sábado, 4, para debater sobre o papel do BC durante a crise do coronavírus.

No último sábado, 28, a XP realizou um debate do mesmo tipo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Entretanto, esta relação entre membros do Estado e bancos privados - ou outras instituições financeiras que possam ser beneficiadas pelas decisões do governo - é uma relação relativamente atípica nos outros países. Isso também não acontecia em outros governos.

