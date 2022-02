Zuckerberg perde R$ 155 bilhões e deixa ranking da Forbes dos 10 mais ricos

Apoie o 247

ICL

247, com Reuters - O fundador do Facebook, o norte-americano Mark Zuckerberg, 37, está perdendo US$ 29,3 bilhões (R$ 155,4 bilhões) de sua fortuna nesta quinta-feira (3). Em consequência, o patrimônio do bilionário cairia para US$ 85,1 bilhões (R$ 451,2 bilhões), o que o deixaria de fora da lista dos dez mais ricos do mundo, segundo o ranking em tempo real da revista Forbes. Zuckerberg passou a ocupar a 12ª colocação no ranking, liderado por Elon Musk, da Tesla (US$ 235,7 bilhões), seguido por Bernard Arnault, dono da Louis Vuitton, com US$ 193,6 bilhões, e por Jeff Bezos, da Amazon (US$ 166,5 bilhões).

A ação da Meta despencava 26% às 16h33 (horário de Brasília), reduzindo o valor de mercado em mais de US$ 200 bilhões e cravando a maior baixa no valor de uma empresa em um dia na história dos Estados Unidos.

Zuckerberg controla cerca de 12,8% da Meta, controladora do Facebook e do Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo menos 21 corretoras cortaram seus preços-alvo para as ações da Meta após a empresa publicar previsões de desempenho mais fracas que o esperado na quarta-feira, citando mudanças promovidas pela Apple dificultaram a vida de empresas que vendem anúncios publicitários.

A empresa também citou competição mais intensa por usuários por parte de rivais como TikTok e YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE