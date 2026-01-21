Abertura de empresas cresce 10% e reforça empreendedorismo em São Paulo

247 - O empreendedorismo manteve trajetória de crescimento no estado de São Paulo ao longo de 2025, com a abertura de 404.933 novas empresas. O número representa uma alta de 10% em comparação com 2024, quando foram registradas 368.159 constituições, segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O dinamismo também aparece no saldo líquido de empresas, que considera a diferença entre aberturas e baixas. Em 2025, o indicador alcançou 242.364, crescimento de 9,6% frente ao resultado de 221.210 observado no ano anterior. Os dados, divulgados pela Jucesp, apontam um ambiente de negócios mais aquecido e maior confiança por parte dos empreendedores paulistas.

O crescimento foi observado em todas as regiões administrativas. A Região Metropolitana de São Paulo concentrou o maior volume de novos registros, passando de 231.680 empresas em 2024 para 246.919 em 2025. Campinas avançou de 45.532 para 53.834 constituições no mesmo período, enquanto São José dos Campos registrou salto de 13.036 para 15.307. Outras regiões, como Sorocaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, também apresentaram expansão consistente no número de novos negócios.