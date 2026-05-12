Abrasel lança plataforma para adequação de empresas à NR-1

247 - A partir do próximo dia 26 de maio, empresas brasileiras de todos os portes e setores passarão a ser fiscalizadas quanto à identificação e ao gerenciamento de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A determinação faz parte da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que amplia as responsabilidades das organizações em relação à saúde mental e ao bem-estar dos trabalhadores.

Segundo informações divulgadas pela Abrasel, a nova regulamentação exige que as empresas adotem mecanismos capazes de prevenir, monitorar e reduzir fatores que possam afetar a saúde psicológica das equipes. Entre os principais pontos de atenção estão a sobrecarga de trabalho, a pressão excessiva, os conflitos interpessoais e outras situações que podem gerar adoecimento emocional.

No setor de alimentação fora do lar, conhecido pelas rotinas intensas e pela alta demanda operacional, a atualização da norma tem provocado preocupação entre empresários e gestores. O segmento, marcado por jornadas dinâmicas e ambientes de trabalho acelerados, precisará reforçar práticas voltadas à promoção de um ambiente organizacional mais saudável.

Ferramenta gratuita para adequação

Com o objetivo de apoiar os negócios nesse processo de adaptação, a Abrasel lançou uma ferramenta gratuita baseada em inteligência artificial. A plataforma foi desenvolvida para mapear riscos psicossociais e elaborar planos de ação personalizados de acordo com a realidade de cada empresa.

A iniciativa está disponível para empresas de qualquer segmento e busca facilitar a adequação principalmente de pequenos empreendimentos, que muitas vezes não possuem equipes internas especializadas em recursos humanos ou segurança do trabalho.

De acordo com a entidade, a proposta é tornar o cumprimento da NR-1 mais acessível, oferecendo orientação prática e estratégica para empresários que precisam se adequar às novas exigências sem elevar significativamente os custos operacionais.

Saúde mental e produtividade

Para Paulo Jelihovschi, psicólogo e líder de Gente e Jornadas da Abrasel, a atualização da norma consolida um debate que já vinha ganhando espaço no ambiente corporativo: a relação entre produtividade, engajamento e bem-estar das equipes.

“Os negócios que prosperam entendem que produtividade e bem-estar caminham lado a lado. A adequação à NR-1 não deve ser vista apenas como uma obrigação legal, mas como uma oportunidade de fortalecer a cultura organizacional, reduzir riscos e melhorar o ambiente de trabalho. A ferramenta foi criada justamente para apoiar os empresários nessa jornada de forma prática, acessível e estratégica”, afirmou.

A expectativa é que a nova regulamentação estimule mudanças estruturais na gestão das empresas brasileiras, ampliando a atenção à saúde mental no ambiente corporativo e incentivando políticas preventivas voltadas à qualidade de vida dos trabalhadores.