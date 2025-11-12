Assimpi e MEMP realizam evento nacional para impulsionar microempreendedores

247 - A Associação Nacional dos Sindicatos da Microe Pequena Indústria (Assimpi), em parceria com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), promove no dia 24 de novembro em São Paulo um grande evento voltado ao fortalecimento do empreendedorismo e do ambiente de negócios no Brasil. A informação é da própria entidade organizadora.

A iniciativa representa um marco para os empreendedores brasileiros, abrindo uma nova fase de oportunidades e cooperação entre o setor produtivo e o poder público. O encontro reunirá representantes de associações empresariais, autoridades e especialistas em inovação, com o objetivo de oferecer tecnologia, conhecimento e ferramentas de gestão capazes de transformar o ambiente de negócios e impulsionar a modernização das empresas em todo o país.

Promovido pela ASSIMPI, com apoio institucional do MEMP, o evento busca reforçar a importância da integração entre governo e empreendedores. A proposta é construir, de forma colaborativa, políticas e ações que estimulem a produtividade, a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas brasileiras.

Segundo Joseph Couri, presidente da ASSIMPI, o encontro será um marco para quem atua em qualquer setor da economia. “O fortalecimento do ambiente de negócios passa pela criação de condições reais para que as empresas possam crescer, gerar emprego e investir em inovação. Essa parceria é um passo decisivo para aproximar o setor produtivo das políticas públicas e acelerar a transformação da economia brasileira”, afirmou Couri.

Durante o evento, será anunciado o lançamento das 400 Delegacias SIMPI, que atuarão em todo o território nacional oferecendo orientação, apoio e disseminação de boas práticas de gestão e inovação entre micro e pequenas empresas. Essas novas unidades ampliarão o alcance do sistema e fortalecerão a presença institucional da associação civil SIMPI, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico regional e nacional.