Bahia lança editais para fortalecer inclusão produtiva tradicional

247 - Associações e cooperativas formadas por povos indígenas e comunidades quilombolas da Bahia têm até esta sexta-feira (27) para se inscrever nos editais de Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva do Governo do Estado. As informações foram divulgadas pelo próprio governo baiano, responsável pela iniciativa que prevê investimento superior a R$ 24 milhões para fortalecer atividades produtivas e ampliar oportunidades de geração de renda nos territórios tradicionais.

Ao todo, serão selecionados até 35 projetos de povos indígenas e 35 de comunidades quilombolas. Cada proposta poderá receber aporte de até R$ 350 mil, valor destinado à execução de ações que promovam inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável.

Os recursos poderão ser aplicados em diversas frentes, como produção de alimentos, implantação de quintais produtivos, criação de sistemas agroflorestais, fortalecimento do artesanato e de atividades culturais. Também está prevista a possibilidade de estruturar espaços comunitários e adquirir equipamentos que ampliem a capacidade de comercialização e agreguem valor aos produtos desenvolvidos pelas comunidades.

De acordo com as regras estabelecidas nos editais, cada projeto deverá atender diretamente pelo menos 30 famílias. A meta é estimular a segurança alimentar, gerar trabalho e renda e dinamizar as economias locais, respeitando os modos de vida, os saberes tradicionais e a organização social de cada território.

Os editais intitulados Povos Indígenas da Bahia e Quilombos da Bahia são executados pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, por meio do projeto Bahia que Produz e Alimenta. A iniciativa conta ainda com parceria da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais.

A expectativa do governo é que os investimentos fortaleçam as cadeias produtivas locais e consolidem políticas públicas voltadas à inclusão socioeconômica de povos indígenas e comunidades quilombolas no estado.