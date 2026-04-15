Banana do Vale do Ribeira conquista indicação geográfica e fortalece produção paulista

247 - A produção de banana no Vale do Ribeira conquistou, nesta terça-feira (14), o registro de Indicação Geográfica (IG) na modalidade Indicação de Procedência, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A informação foi divulgada pela Agência Sebrae de Notícias, destacando o apoio do Sebrae no processo.

A certificação contempla as variedades Cavendish e Prata, cultivadas em uma das áreas mais tradicionais da bananicultura brasileira. A região abrange municípios como Registro, Iguape, Cajati e Jacupiranga, entre outros, reconhecidos pela forte produção agrícola favorecida por clima úmido, solo fértil e relevo característico.

De acordo com Hulda Giesbrecht, coordenadora de Tecnologias Portadoras de Futuro do Sebrae Nacional, o reconhecimento amplia horizontes comerciais e fortalece a economia local. “Ao valorizar a produção e os produtores, o registro conquistado fortalece toda a cadeia da bananicultura e posiciona o Vale do Ribeira como referência nacional na produção de bananas de qualidade”, afirmou.

A conquista da IG é resultado de um trabalho coletivo liderado pela Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, com suporte técnico do Sebrae, responsável por conduzir o processo junto ao INPI. A partir de agora, o desafio será estruturar o uso do selo e desenvolver estratégias de comunicação para que consumidores compreendam o valor agregado do produto certificado.

Segundo Augusto Aranha, presidente da Abavar, a obtenção do selo é fruto de anos de organização do setor produtivo, iniciado em 2019. “Esse selo representa para nós uma consolidação de um viés que o Vale vem tomando em relação à agricultura. Somos uma agricultura sustentável, que preserva a natureza, com baixa pegada de carbono e pensando no mercado consumidor de São Paulo”, destacou.

Além de reforçar a identidade regional, a certificação evidencia práticas sustentáveis adotadas pelos produtores locais, alinhadas às exigências de mercados mais rigorosos. Com a inclusão do Vale do Ribeira, o Brasil passa a contar com 157 Indicações Geográficas registradas, sendo 125 Indicações de Procedência e 32 Denominações de Origem.