Brasil ocupa 2º lugar em população com potencial empreendedor

247 - O Brasil aparece como o segundo país com maior número de pessoas com potencial para empreender no mundo, de acordo com dados do Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2025). O levantamento aponta que 42,5 milhões de brasileiros adultos pretendem abrir o próprio negócio nos próximos três anos.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias, com base na pesquisa realizada em 110 países. O Brasil ficou atrás apenas da Índia, que lidera o ranking global com cerca de 150 milhões de potenciais empreendedores. O número brasileiro supera economias como Estados Unidos, Egito e México.

O estudo considera pessoas entre 18 e 64 anos que ainda não possuem empresa, mas demonstram intenção de empreender em curto prazo. O resultado mantém o país na mesma posição registrada na edição anterior da pesquisa, divulgada em 2024.

Brasil registra uma das maiores taxas de empreendedorismo potencial

Além do volume absoluto de futuros empreendedores, o levantamento também mostra que o Brasil possui uma Taxa de Empreendedorismo Potencial de 45%. O índice representa a parcela da população adulta que pretende iniciar um negócio em até três anos.

Com esse percentual, o país ocupa a sexta posição no ranking mundial. O dado reforça o crescimento do interesse pelo empreendedorismo entre os brasileiros, especialmente diante das mudanças no mercado de trabalho e da busca por autonomia financeira.

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou que o desejo de empreender faz parte das características da população brasileira. Segundo ele, a criação de novos negócios contribui diretamente para a geração de empregos e renda.

Sebrae destaca impacto social do empreendedorismo

“A população brasileira une criatividade e determinação para realizar seus sonhos. Ao criar um negócio, esses empreendedores estão gerando emprego, renda e proporcionando um movimento de inclusão e emancipação social”, afirmou Rodrigo Soares, presidente do Sebrae.

A pesquisa também revelou que o Brasil manteve a sexta posição mundial na Taxa de Empreendedores Estabelecidos, indicador que mede a proporção de adultos que possuem negócios com mais de três anos e meio de atividade.

Nesse quesito, a taxa brasileira alcançou 12,4%, considerando empresas formais e informais. O indicador é utilizado para avaliar a consolidação do empreendedorismo no país e a capacidade de permanência dos negócios ao longo do tempo.

Pesquisa ouviu milhares de brasileiros

O Monitor Global de Empreendedorismo é considerado a principal pesquisa internacional sobre o tema e reúne dados de 110 economias. No Brasil, o estudo é conduzido pelo Sebrae.

Para a edição mais recente, foram realizadas 2.350 entrevistas com brasileiros entre 18 e 64 anos. O levantamento incluiu empreendedores em diferentes estágios de atuação.

Foram ouvidos empreendedores nascentes — pessoas que começaram a desenvolver ações para abrir um negócio nos últimos 12 meses —, novos empreendedores, com até três meses de operação, além de empreendedores estabelecidos, que mantêm atividades empresariais há mais de 3,5 anos.