Brasil registra avanço crítico da inadimplência entre empresas

247 - O Brasil entrou em 2025 com um dos quadros mais graves de endividamento empresarial já registrados no país. Segundo dados da Serasa Experian e do Mapa de Empresas do governo federal, usados como base pela reportagem original que reúne indicadores de insolvência, mais de 8 milhões de companhias estão negativadas, das quais 7,6 milhões são micro e pequenas empresas, responsáveis por grande parte dos 102,4 milhões de empregos formais.

O passivo acumulado por essas organizações ultrapassa R$ 130,5 bilhões, revelando que uma em cada três empresas formais opera no vermelho, com o fluxo de caixa comprometido e crescente risco de paralisação operacional. Os números confirmam o avanço acelerado da deterioração financeira já apontada em estudos recentes sobre insolvência no setor produtivo.

Reação tardia dos empresários amplia risco de falência

A combinação de queda no faturamento, juros altos, retração no crédito e falta de gestão especializada compõe o epicentro da crise. Para Marcos Pelozato, advogado, contador, conselheiro e especialista em reestruturação empresarial há 14 anos, o problema se agrava pelo comportamento recorrente dos empreendedores brasileiros.

“O empresário brasileiro costuma buscar ajuda somente quando a situação já fugiu do controle. Quando o caixa trava, o fornecedor fecha a torneira e a dívida explode, as alternativas ficam muito mais restritas”, afirma.

Segundo ele, essa cultura de procurar apoio apenas em momentos de colapso acelera o fechamento de negócios — sobretudo entre micro e pequenas empresas, que têm menor resiliência financeira e sofrem mais com oscilações de receita.

“Se mais de 7,6 milhões de empresas estão em risco e você faz parte desse grupo, esperar não é uma opção. A omissão é uma escolha pelo fechamento”, alerta.

Crise já causa efeitos sistêmicos no mercado

O aumento da inadimplência e a restrição generalizada de crédito vêm provocando impactos estruturais. Companhias de menor porte têm perdido a capacidade de honrar compromissos, renegociar com fornecedores e manter níveis mínimos de estoque. O quadro se aproxima de projeções anteriores que já apontavam 7,3 milhões de negócios com dificuldade operacional e mais de R$ 170 bilhões em dívidas acumuladas no país.

Para Pelozato, os efeitos atingem toda a cadeia produtiva, começando pelo emprego.

“Quando uma microempresa fecha, não é só o dono que perde. São milhões de famílias que sentem o impacto, porque esse segmento sustenta boa parte dos postos de trabalho formais”, explica.

Reestruturação ou recuperação judicial: os dois caminhos possíveis

Diante da escalada dos passivos e do risco crescente de insolvência, o especialista aponta dois caminhos viáveis: a adoção de um processo estruturado de reorganização interna — como o chamado Conselho de Crise — ou a entrada na Recuperação Judicial, prevista em lei.

“A Recuperação Judicial não é uma confissão de fracasso. É uma ferramenta legal que protege empresas viáveis”, reforça.

Ele defende ainda que contadores e advogados precisam atuar antes da ruptura, oferecendo orientação técnica preventiva.

“Falta conhecimento técnico entre empresários e até entre profissionais que deveriam orientar esses negócios. Sem essa preparação, muitas empresas acabam fechando sem sequer considerar alternativas legais de reorganização”, afirma.

Ações devem ocorrer em semanas, e não em meses

Para Pelozato, o tempo é o fator mais determinante para evitar o encerramento das operações.

“A cada mês de atraso, a dívida cresce, o caixa diminui e as chances de recuperação despencam. Reorganizar o passivo, renegociar dívidas e comprovar a viabilidade econômica são etapas que precisam ser iniciadas imediatamente”, conclui.

Diante do agravamento do cenário e do volume inédito de empresas sob risco, especialistas defendem que 2025 será um ano decisivo: ou as companhias adotam medidas rápidas e técnicas de reorganização, ou o país poderá enfrentar uma onda ainda maior de falências, com impactos diretos sobre emprego, renda e produtividade.