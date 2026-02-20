Confiança das MPEs cresce e atinge maior nível em 12 meses

247 - O ano de 2026 começou com sinais positivos para as micro e pequenas empresas (MPEs), que voltaram a demonstrar maior confiança na economia brasileira após a retração registrada no segundo semestre de 2025. De acordo com estudo realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança do segmento subiu 2,3 pontos em janeiro, alcançando 91,4 pontos — o melhor resultado dos últimos 12 meses.

Além da recuperação da confiança, o levantamento também identificou melhora no acesso ao crédito. O indicador atingiu 106,4 pontos no primeiro mês do ano, igualmente o patamar mais elevado em um ano. Segundo a avaliação técnica do estudo, o desempenho foi impulsionado principalmente pela elevação das expectativas quanto ao volume de demanda prevista e pela tendência de expansão dos negócios.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, atribuiu o avanço ao ambiente econômico mais favorável. “As medidas do governo levaram o país a alcançar resultados fantásticos, como o recorde do número de novas empresas abertas e o menor patamar da taxa de desemprego desde o início da série histórica, e devolveram o otimismo ao empreendedor brasileiro. São homens e mulheres que acordam toda manhã e não desistem nunca de oferecer os melhores produtos e serviços”, afirmou.

Os dados mostram que o volume de pedidos às MPEs voltou a crescer no início de 2026, revertendo o cenário menos otimista observado em dezembro de 2025. A Indústria reassumiu a liderança no índice de confiança, com 90,4 pontos, superando o Comércio (89,9 pontos) e os Serviços (88,4 pontos). A alta foi generalizada: a Indústria avançou 6,6 pontos, o Comércio 6,1 pontos e os Serviços 1,4 ponto.

Regionalmente, o otimismo se espalhou por todo o país. A região Sul apresentou o maior crescimento, com alta de 6,2 pontos, seguida pelo Sudeste (+1,7 ponto), Nordeste (+1,5 ponto) e Norte/Centro-Oeste (+0,2 ponto), demonstrando recuperação disseminada entre diferentes realidades econômicas.

Na Indústria, os segmentos de refino e produtos químicos, metalurgia e fabricação de produtos de metal registraram desempenho de destaque. No Comércio, os maiores avanços ocorreram no varejo de material de construção, veículos, motos e peças, além do comércio de vestuário. Um dado relevante no setor comercial foi o componente que mede as expectativas para os próximos meses, que atingiu 97,2 pontos — o maior nível desde fevereiro de 2020.

Já no setor de Serviços, contribuíram para a melhora os ramos voltados às famílias, informação e comunicação, serviços profissionais e transportes. O conjunto dos indicadores reforça a percepção de retomada gradual da atividade entre as micro e pequenas empresas, sustentada por expectativas mais favoráveis e pela ampliação do crédito disponível no início do ano.