Iniciativa oferece serviços gratuitos a empreendedores em Salvador

247 - Empreendedores da economia criativa em Salvador passam a contar, a partir deste mês de abril, com uma nova frente de apoio voltada ao desenvolvimento de seus negócios. A iniciativa é promovida pela Fábrica Cultural, que lança uma agenda integrada de serviços gratuitos com foco em qualificação, profissionalização e geração de renda.

De acordo com informações publicadas pelo Correio, o projeto reúne ações nas áreas de comunicação, formação e infraestrutura, com o objetivo de ampliar a presença de empreendedores no mercado e facilitar o acesso a oportunidades como editais públicos.

Um dos principais destaques da iniciativa é a oferta de serviços especializados de comunicação ao longo de quatro meses, entre abril e julho. Durante esse período, os participantes terão acesso a atendimentos em fotografia, design gráfico, produção audiovisual e redação publicitária. A proposta é atender demandas práticas de quem precisa estruturar marcas, divulgar produtos e ampliar o alcance de seus negócios.

Na prática, os empreendedores poderão realizar ensaios fotográficos de produtos, desenvolver identidade visual, criar conteúdos para redes sociais e produzir vídeos institucionais. Além disso, também receberão suporte na construção de narrativas e roteiros, com atendimentos realizados tanto de forma on-line quanto presencial, na sede da instituição, localizada no bairro da Ribeira.

A estratégia de comunicação está diretamente conectada a outra frente do projeto: a qualificação para participação em editais e políticas públicas. Nesse contexto, a Fábrica Cultural promove o ciclo “O Pensar e o Fazer Cultural – Workshops em Elaboração de Projetos”, em parceria com o Instituto Pensar.

A formação é voltada para empreendedores com ou sem experiência na escrita de projetos e busca enfrentar um dos principais desafios do setor cultural: transformar ideias em propostas estruturadas e aptas a captar recursos. Ao todo, serão realizados quatro workshops mensais, entre abril e julho, com carga horária total de 16 horas e expectativa de atender até 160 participantes.

Cada encontro terá até 40 empreendedores e combinará momentos de inspiração com atividades práticas. A programação inclui convidados que compartilham suas trajetórias no setor cultural, seguidos por oficinas voltadas à elaboração de projetos e estratégias de inscrição em editais.

O primeiro workshop está previsto para acontecer nesta sexta-feira (17), com participação de Cida Pescadora, que apresentará sua trajetória no empreendedorismo feminino. A condução da oficina ficará sob responsabilidade da mentora Milena Velloso, com foco na estruturação de propostas culturais.

As ações fazem parte do Termo de Fomento nº 991336/2025, firmado com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), responsável por viabilizar as atividades de qualificação e fortalecimento dos participantes.

Complementando o conjunto de iniciativas, a instituição também disponibiliza o IAÔ Espaço de Criação, um coworking gratuito instalado em sua sede. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, mediante agendamento prévio.

A estrutura inclui salas de atendimento, ambiente multiuso, recepção, copa colaborativa e estúdio audiovisual, ampliando as possibilidades de produção e capacitação para empreendedores da Cidade Baixa e de outras regiões de Salvador.

Fundada em 2004, a Associação Fábrica Cultural é uma organização sem fins lucrativos que atua na promoção da transformação social por meio da integração entre cultura, educação e sustentabilidade. A instituição desenvolve projetos multidisciplinares voltados ao fortalecimento de pessoas, valorização de identidades e estímulo ao empreendedorismo criativo na Bahia.