Instagram é principal vitrine para 80% dos pequenos negócios

247 - O Instagram é hoje o principal canal de oferta e divulgação para 80% dos pequenos negócios brasileiros, segundo pesquisa apresentada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). As informações foram divulgadas pelo próprio ministério, com base no estudo “MEMP e CFA unidos no aprimoramento da gestão que impulsiona os pequenos negócios”, fruto de Acordo de Cooperação Técnica entre as instituições e lançado em agosto de 2025, em Vitória (ES).

Durante reunião na Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios, o secretário Maurício Juvenal destacou a importância de decisões públicas fundamentadas em evidências técnicas. Segundo ele, “o dado é o parâmetro para que a gente possa ter assertividade na formulação da política pública”. A pesquisa foi estruturada em sete eixos, abordando desde o perfil dos empreendedores até expectativas de mercado e investimentos.

O levantamento aponta que o setor de serviços concentra 51,1% dos pequenos negócios, seguido por empresas exclusivamente comerciais (24,4%) e por aquelas que atuam simultaneamente em comércio e serviços (24,4%). O perfil dos empreendedores revela equilíbrio de gênero, com 51,7% de homens e 48,3% de mulheres, além de elevado nível de escolaridade: 71,4% possuem ensino superior completo.

Apesar da forte presença digital, os desafios estruturais permanecem. A principal lacuna apontada é a gestão financeira e o acesso a capital, citada por 38% dos empresários como maior dificuldade gerencial. Além disso, 87,2% consideram as condições de financiamento no Brasil difíceis, cenário associado aos juros elevados.

Em relação às prioridades de investimento, 22% indicam foco em infraestrutura física, enquanto 20% destinam recursos à aquisição de equipamentos e tecnologia. A motivação predominante para empreender é a busca por autonomia e independência profissional, apontada por 69,2% dos entrevistados.

De acordo com o CFA, os resultados também vão orientar a qualificação de profissionais de Administração e subsidiar futuras ações conjuntas com o ministério nos estados. A proposta é fortalecer a competitividade das micro e pequenas empresas por meio da formação de consultores preparados para atender às demandas práticas identificadas no estudo.