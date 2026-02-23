Jovens do DF redefinem trabalho ao criar negócios próprios

247 - Uma geração que questiona o modelo tradicional de emprego tem redesenhado o mercado de trabalho no Distrito Federal. Jovens brasilienses têm optado por abrir o próprio negócio não apenas como alternativa diante de dificuldades, mas como escolha consciente em busca de autonomia, flexibilidade e melhor qualidade de vida. As informações são do Correio Braziliense.

Segundo a reportagem, o empreendedorismo deixou de ser visto apenas como resposta ao desemprego e passou a representar, para muitos, a possibilidade de gerar renda sem se submeter a jornadas rígidas e estruturas hierárquicas. A lógica do “viver para trabalhar” cede espaço ao “trabalhar para viver”, refletindo uma mudança cultural entre os mais jovens.

Dados de 2024 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que 19,2% dos donos de negócios no DF têm entre 18 e 29 anos — o equivalente a cerca de 75,8 mil jovens empreendedores. O setor de serviços concentra 61,1% dessas atividades. O perfil predominante é masculino (63,3%), mas há presença feminina relevante (36,7%) e maioria de pessoas negras — pretas e pardas — que somam 63,7%.

Para a diretora superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, o cenário revela uma transformação estrutural. “Os jovens são protagonistas da economia criativa no Distrito Federal e no Brasil”, afirma. Ela observa que 63,3% dos jovens empreendedores ainda atuam na informalidade e muitos não concluíram a escolaridade básica ou superior. “Por meio desse modelo de negócio, eles transformam criatividade e inovação em negócios sustentáveis, diversificando fontes de renda e gerando oportunidades em áreas como design, audiovisual, moda, cultura, games e produção de conteúdo digital”, destaca. “O empreendedorismo é fundamental para o DF e para o país, pois impulsiona a inovação, fortalece a economia local e contribui para o desenvolvimento social. O Sebrae atua para criar um ambiente favorável para que essa criatividade se transforme em crescimento econômico e impacto social”, completa.