OAB e Sebrae firmam parceria para fortalecer empreendedorismo feminino

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) formalizaram uma parceria institucional para a próxima edição do Movimente, evento nacional dedicado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A iniciativa busca ampliar a capacitação, a conexão entre lideranças e o debate sobre políticas públicas voltadas às mulheres empreendedoras.

As informações foram divulgadas pelo Conselho Federal da OAB, a partir de reunião realizada nesta quarta-feira (21), em Brasília, entre a secretária-geral e presidente em exercício do CFOAB, Rose Morais, e representantes do Sebrae. O encontro teve como principal objetivo alinhar a participação da Ordem na concepção e no conteúdo do evento.

Previsto para os dias 3 e 4 de março, no Royal Tulip Brasília Alvorada, o Movimente deve reunir empresárias, lideranças institucionais e representantes de diferentes setores. A proposta é consolidar o empreendedorismo feminino como um instrumento de transformação social e econômica, especialmente no mês em que se celebra o Dia Internacional das Mulheres.

Durante a reunião, Rose Morais destacou o interesse do Conselho Federal em integrar a iniciativa e contribuir para o debate jurídico e institucional. “O empreendedorismo é uma alternativa concreta de autonomia financeira, inclusive para mulheres que buscam romper ciclos de violência. Para isso, é fundamental refletir sobre a adequação da legislação brasileira e a necessidade de avanços normativos”, afirmou.

A diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Margarete de Castro Coelho, ressaltou que a parceria entre as instituições já existe e que o Movimente amplia essa atuação conjunta. Segundo ela, o evento pretende fomentar discussões sobre políticas públicas e incentivar a construção de um ambiente legislativo mais favorável às mulheres empreendedoras. “Precisamos criar um ambiente legislativo que seja competitivo para as mulheres, que estimule e favoreça seus negócios. A OAB tem um corpo técnico extremamente especializado. A OAB é a casa para se discutir cidadania, democracia, representatividade, parceria. Nós precisamos ter juntos esta grande casa que tem feito um tanto pela história do Brasil”, declarou.

A diretora-superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, reforçou o convite para que a OAB participe ativamente da elaboração do conteúdo do evento, com atenção especial ao painel dedicado à legislação. A expectativa é que a contribuição da Ordem ajude a qualificar o debate e a formulação de propostas concretas.

Como encaminhamento, Rose Morais informou que solicitará contribuições da Comissão Nacional da Mulher Advogada e da assessoria legislativa do CFOAB. A medida, segundo ela, reforça o compromisso institucional da OAB com a promoção da igualdade de gênero e com o fortalecimento da autonomia econômica das mulheres.

Também participaram da reunião o procurador nacional de Prerrogativas da OAB, Alex Sarkis; a gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional, Geórgia Nunes; e o gerente de Políticas Públicas do Sebrae-DF, Jorge Adriano Soares.