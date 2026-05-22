Pequenos negócios renegociam R$ 5,5 bilhões no Desenrola 2.0

247 - Microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) já renegociaram cerca de R$ 5,5 bilhões em dívidas por meio do Novo Desenrola Brasil, conhecido como Desenrola 2.0. Os dados foram apresentados pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e divulgados até o último dia 14 de maio.

As informações foram publicadas originalmente pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), com base em dados do Ministério da Fazenda e da Agência Brasil. Em apenas dez dias de operação da nova etapa do programa, foram realizadas aproximadamente 41 mil renegociações voltadas aos pequenos negócios brasileiros.

Segundo o levantamento, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) concentrou a maior parte das operações. Foram cerca de 31 mil renegociações, movimentando R$ 5,1 bilhões. Já o Proced 360, direcionado a MEIs e microempresas, contabilizou 9.703 operações, somando R$ 396 milhões.

Sebrae reforça apoio aos empreendedores

O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destacou que a iniciativa representa uma oportunidade para pequenos empresários reorganizarem suas finanças e retomarem planos de crescimento.

“Os pequenos negócios voltarão a respirar e a sonhar em expandir seus negócios porque o programa está criando condições para diminuir o endividamento que elas carregam há muito tempo e que não podem pagar. Estamos dialogando com bancos que fazem parte do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) para disponibilizar o nosso Crédito Orientado e Assistido com o objetivo de promover a capacitação e priorização de pequenos negócios”, afirmou.

Além das renegociações, o Sebrae lançou uma página especial para orientar empreendedores interessados em aderir ao programa. A plataforma reúne informações sobre condições de pagamento, prazos e orientações financeiras para auxiliar empresários no processo de regularização das dívidas.

Entre os serviços disponibilizados gratuitamente está a planejadora financeira do Sebrae, ferramenta criada para ajudar empresas a calcularem sua capacidade de pagamento e definirem estratégias de renegociação.

Novas condições ampliam prazo para pagamento

O Novo Desenrola Brasil também trouxe mudanças nas condições de crédito para pequenos negócios. Entre as novidades estão a ampliação do prazo para pagamento das dívidas e períodos maiores de carência.

As alterações contemplam linhas de crédito como o ProCred, destinado exclusivamente às microempresas, além do Pronampe, voltado a micro e pequenas empresas. A expectativa do governo e das entidades de apoio empresarial é reduzir a inadimplência e estimular a recuperação financeira dos empreendedores.

O prazo para solicitar a renegociação junto às instituições financeiras termina no início de agosto. O período corresponde aos 90 dias contados a partir do lançamento oficial da nova etapa do programa, realizado em 4 de maio.