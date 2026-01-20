Pernambuco oferece apoio a negócios que deixaram o MEI

247 - Entre os dias 26 e 30 de janeiro, o Governo de Pernambuco realiza uma ação especial voltada a empreendedores que deixaram a categoria de Microempreendedor Individual (MEI) e passaram a se enquadrar como Microempresa (ME). A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) e tem como foco oferecer atendimento, orientação e suporte técnico para a regularização dos negócios.

De acordo com informações divulgadas originalmente pela Folha de Pernambuco, o objetivo principal da ação é esclarecer a situação cadastral de cada empreendedor, identificar eventuais pendências e avaliar, caso a caso, a possibilidade de retorno ao regime de MEI, conforme os critérios previstos na legislação vigente.

O atendimento acontece das 9h às 13h, no Espaço Bora Empreender, localizado na Rua da Aurora, nº 425, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A iniciativa conta ainda com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), ampliando o alcance das orientações oferecidas.

Durante o período de atendimento, os empreendedores terão acesso a informações detalhadas sobre obrigações fiscais, enquadramento empresarial, organização administrativa do negócio e alternativas para uma gestão mais segura e sustentável. A proposta é reduzir as dificuldades enfrentadas por pequenos empresários que, muitas vezes, deixam o regime do MEI sem o acompanhamento técnico adequado.

Para o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Emmanuel Fernandes, conhecido como Manuca, a ação reafirma o papel do Estado no apoio direto aos pequenos negócios. “Nosso compromisso é garantir que o empreendedor pernambucano tenha acesso à orientação correta e ao suporte necessário para manter seu negócio regularizado. Muitos desconhecem que, dependendo do caso, é possível retornar ao MEI, e essa ação vem justamente para esclarecer e orientar”, destacou.

O secretário executivo de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo, Leonardo Dias, também ressalta a importância da iniciativa para a sustentabilidade dos empreendimentos. “Ao oferecer atendimento gratuito e especializado, conseguimos ajudar o empreendedor a tomar decisões mais seguras, evitando problemas futuros e fortalecendo a base dos pequenos negócios, que são fundamentais para a economia do Estado”, pontuou.