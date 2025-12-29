Pesquisa mapeia emoções, propósito e inovação no empreendedorismo social

247 - Uma pesquisa inédita lança luz sobre o que sustenta, internamente, as lideranças que atuam na linha de frente do impacto social no Brasil. O estudo DNA do Empreendedorismo Social, realizado pelo Instituto Legado, investigou as dimensões éticas, conscienciais, psicológicas e inovadoras de empreendedores sociais e revelou um dado sensível: embora relatem sobrecarga, ansiedade e solidão, 78% dos participantes não contam com apoio psicológico estruturado.

Divulgada pelo Instituto Legado, a pesquisa parte de uma pergunta central: o que mantém, por dentro, pessoas que dedicam suas trajetórias a fortalecer comunidades e enfrentar problemas socioambientais complexos? Para responder, o estudo propôs ir além de indicadores financeiros ou de escala de impacto e se concentrou em aspectos menos visíveis, mas decisivos, como propósito, bem-estar emocional, níveis de consciência e a forma como a inovação se manifesta no cotidiano dessas lideranças.

Ao todo, 67 pessoas participaram da investigação, representando todas as regiões do Brasil e também o exterior. A escuta ocorreu ao longo de quatro meses e combinou diferentes metodologias, como formulários on-line, entrevistas individuais, grupos focais e atividades em uma sala de aula virtual. Segundo o Instituto, a intenção foi transformar o processo em uma experiência de reflexão pessoal, e não apenas em um levantamento de dados.

Um dos achados centrais está relacionado à origem do propósito. Para a maioria dos respondentes, a motivação para empreender socialmente nasce de transformações internas, e não de metas externas. Cerca de 70% afirmaram que o propósito surge a partir da ampliação da consciência sobre o mundo, enquanto 28,8% apontaram vivências de dor pessoal como gatilho e 25,8% mencionaram sentimentos de solidariedade como elemento mobilizador.

Os relatos indicam que a percepção das desigualdades, das violências e das exclusões sociais frequentemente se converte em ação transformadora, muitas vezes após rupturas profissionais ou pessoais. “Eu trabalhava no varejo e percebi que aquilo não correspondia com o que eu acreditava. Comecei a estudar impacto socioambiental e entendi que era possível alinhar propósito e profissão”, relatou uma das participantes da pesquisa.

Para James Marins, presidente do Instituto Legado e autor do livro A Era do Impacto, que inspira a metodologia do estudo, os resultados confirmam uma tese central de seu trabalho. “A base desta pesquisa está diretamente conectada ao que desenvolvi em A Era do Impacto, onde defendo que o verdadeiro movimento transformador, o que chamo de Movimento Transformador Massivo, nasce da consciência individual e coletiva. É isso que o DNA do Empreendedorismo Social aprofunda: a dimensão ética como propósito, a inovação como forma de agir e a atitude psicológica como combustível. Ao mapear essas três dimensões em lideranças reais, conseguimos traduzir teoria em evidência concreta para o ecossistema de impacto”, afirma.

O custo emocional do impacto

O levantamento também evidenciou um descompasso entre o bem-estar pessoal das lideranças e a percepção sobre o ambiente organizacional. Em uma escala de zero a dez, os participantes atribuíram nota média de 7,2 ao próprio bem-estar. Quando a avaliação se voltou ao contexto de trabalho, a média caiu para 6,4. Entre os principais fatores citados estão sobrecarga de tarefas, equipes reduzidas, dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional e a solidão associada ao papel de liderança.

As emoções relatadas revelam uma experiência marcada por contrastes. De um lado, aparecem sentimentos como esperança (57%), motivação (52%), gratidão (48%) e amor (46%), que indicam conexão com o propósito. De outro, surgem cansaço (55%), ansiedade (51%), angústia (43%), solidão (37%) e insegurança (33%), evidenciando as pressões emocionais enfrentadas diariamente.

Apesar desse cenário, apenas 22% afirmaram ter acompanhamento psicológico regular. A maioria recorre a estratégias individuais, como meditação, leitura, espiritualidade e contato com a natureza, e aponta a ausência de espaços institucionais estruturados para escuta, apoio emocional ou práticas coletivas de cuidado.

A demanda por suporte, no entanto, é clara. Os participantes manifestaram interesse em acessar terapias, mentorias, grupos de escuta, reorganização das rotinas de trabalho e formações voltadas ao desenvolvimento humano. “Esses dados deveriam estar no radar de todo o ecossistema. O impacto não é sustentável se as pessoas que o promovem estão adoecendo ou se sentindo sozinhas”, ressalta James Marins.

Lideranças com visão sistêmica

Na dimensão consciencial, o estudo buscou compreender como essas lideranças percebem o mundo e orientam suas decisões. A maioria demonstrou uma visão ampliada de responsabilidade coletiva: 66% se identificam com uma perspectiva holocêntrica, atenta ao impacto sobre todas as formas de vida, enquanto 24% adotam uma visão globocêntrica, voltada ao bem-estar da humanidade como um todo.

As decisões, segundo a pesquisa, são majoritariamente guiadas por valores e reflexões éticas profundas, e não apenas por intuição ou interesse individual. Mais de 60% dos respondentes avaliam que suas organizações operam a partir de um propósito próprio, que ultrapassa a missão institucional formal, buscando coerência entre discurso e prática e cultivando valores como empatia, tolerância e sentido coletivo.

Inovação além da tecnologia

Outro ponto de destaque é a forma como a inovação é compreendida no empreendedorismo social. Para 62,7% das lideranças, inovar está mais relacionado à mudança de percepção e à maneira de enxergar os problemas sociais do que, necessariamente, à adoção de tecnologias digitais.

Quanto aos tipos de impacto gerados, 42% das iniciativas atuam com serviços diretos, atendendo necessidades básicas como alimentação e educação. Ao mesmo tempo, cresce o número de projetos voltados a transformações mais amplas: 33% trabalham com mudança sistêmica e 36% promovem transformações culturais, buscando alterar comportamentos, crenças e estruturas sociais.

As soluções relatadas costumam nascer da escuta ativa, da vivência nos territórios e da conexão com pessoas e contextos reais. Muitas são baseadas em metodologias próprias, experiências afetivas ou trajetórias pessoais que desafiaram paradigmas, como ações focadas no fortalecimento da autoestima de meninas, na inclusão de pessoas com deficiência ou no redesenho da identidade organizacional.

Da pesquisa à ação

A escuta aprofundada revelou que muitos dos desafios enfrentados pelas lideranças de impacto extrapolam questões técnicas ou financeiras e estão ligados a fatores emocionais e estruturais, como sobrecarga, solidão, escassez de recursos e risco constante de esgotamento.

A partir desses achados, o Instituto Legado decidiu transformar os dados em iniciativas concretas. Com base nas quatro dimensões analisadas — ética, consciência, psicologia e inovação — foi criado o Programa Legado Interior, voltado ao fortalecimento das lideranças por meio do desenvolvimento humano e do cuidado com o bem-estar organizacional.

Segundo Diego Baptista, coordenador da pesquisa e do programa, a iniciativa nasce diretamente da escuta realizada. “Ao longo da pesquisa, ouvimos lideranças que estão transformando o mundo por fora, mas muitas vezes se sentem fragilizadas por dentro. O Programa Legado Interior nasce como resposta a essa escuta. Não como um bônus, mas como parte essencial da estratégia de impacto. Porque não basta gerar mudança, é preciso sustentar essa mudança com saúde, coerência e humanidade”, afirma.

O programa prevê encontros on-line, imersões presenciais, mentorias e apoio psicoterapêutico, abordando temas como segurança emocional, culturas regenerativas, escuta ativa e integração entre saúde mental e impacto social. A proposta é apoiar lideranças no desenvolvimento de planos práticos de cuidado individual e coletivo, incorporando esses aprendizados às rotinas das organizações.