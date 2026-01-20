Prefeitura de Fortaleza amplia capacitação para pequenos negócios

247 - A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para novas turmas do Projeto Negócio de Bairro, iniciativa voltada ao fortalecimento de pequenos empreendimentos em comunidades da capital cearense. A ação vai beneficiar diretamente 300 pequenos empreendedores e integra o Plano Fortaleza Inclusiva, dentro do programa Autonomia Econômica, que busca ampliar oportunidades de geração de renda e estimular o empreendedorismo nos territórios.

Segundo informações da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o projeto é realizado em parceria com o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), e conta com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). As inscrições devem ser feitas presencialmente, até o dia 23 de janeiro, nas sedes das associações e instituições comunitárias participantes.

As aulas têm início previsto para o dia 26 de janeiro e seguem até 20 de março, com encontros realizados duas vezes por semana. O público prioritário são mulheres chefes de família que já possuem uma habilidade ou pequeno negócio — especialmente nas áreas de alimentação, beleza, moda, artesanato, serviços, produção cultural e economia criativa — ou que desejam iniciar um empreendimento com apoio técnico e orientações práticas.

A capacitação oferecida pelo Cetrede inclui conteúdos voltados à gestão, vendas e organização do negócio, com foco na estruturação e no fortalecimento das atividades econômicas desenvolvidas nas comunidades. Ao final do curso, as participantes recebem certificação e têm a oportunidade de participar de uma feira de negócios, ampliando a visibilidade dos produtos e serviços ofertados.

As novas turmas do Projeto Negócio de Bairro serão realizadas em nove associações e instituições comunitárias, distribuídas pelas Regionais de Fortaleza. As atividades ocorrerão nos seguintes locais:

– Associação de Amigos e Moradores do Bairro Edson Queiroz (AME), Rua Lucas Francisco Antônio, 285 – Edson Queiroz – Associação dos Amigos no Combate à Exclusão Social (Aaceso), Rua Estevão de Campos, 1199 – Barra do Ceará – Associação Beneficente do Centrinho da UV10, Rua 1096, 15-C – Conjunto Ceará II – Centro de Apoio e Orientação à Família (CAOF), Rua H, 61 – Conjunto Primavera – Parque Dois Irmãos – Centro de Integração Social do Conjunto Vila Velha (CIS Vila Velha), Rua E, 314 – Conjunto Vila Velha II – Vila Velha – Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Cariús, 669 – Jardim Guanabara – Instituto Juntos pelo Bem (IJPB), Rua Professor José Leite Gondim, 689 – Antônio Bezerra – Instituto Vila Jardim (IVJ), Rua Parambu, 560 – Vila Velha – Instituto Vem Ser (IVS), Rua 14, 530 – Vila Velha

Os resultados das primeiras etapas do projeto indicam o alcance da iniciativa. Na fase inicial do Negócio de Bairro, foram formadas 30 turmas em 22 associações e instituições comunitárias, com 400 empreendedores certificados. Todos concluíram integralmente a formação e tiveram acesso às etapas finais do projeto, que incluíram orientação técnica, ações de fortalecimento dos negócios e participação em feiras de negócios realizadas nas próprias comunidades.