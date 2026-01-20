Rock e economia criativa ocupam o Brás no aniversário de São Paulo

247 - No aniversário de São Paulo, celebrado em 25 de janeiro, o bairro do Brás será palco de uma grande ocupação cultural que une rock, economia criativa e uso democrático do espaço público. Ao longo de todo o dia, das 11h às 19h, a Praça Cívica Ulysses Guimarães recebe um festival gratuito que propõe um encontro entre música, cultura urbana e produção independente, em uma edição especial dedicada à cidade.

A iniciativa é realizada pela Associação Paul Singer – Economia Solidária e Criativa, responsável também pelas informações originais sobre o evento. Criada em 2020, em meio à pandemia de covid-19, a associação nasceu como uma resposta coletiva aos desafios enfrentados por empreendedores criativos e trabalhadores da cultura. Desde então, vem se consolidando como um ecossistema de apoio voltado à geração de renda, à inclusão social e à valorização de iniciativas autorais.

Com foco no fortalecimento da economia criativa, o festival articula diferentes linguagens e promove a convivência entre públicos diversos. Além dos shows de rock, o espaço contará com uma feira que reúne artesanato, bebidas e criações autorais, ampliando as possibilidades de circulação econômica e cultural para pequenos produtores e artistas independentes.

A programação musical foi pensada para contemplar diferentes vertentes do rock e estimular o encontro entre novas gerações e nomes já consolidados da cena independente. A abertura fica por conta da playlist do Fábio B, das 11h às 12h. Em seguida, das 12h às 13h, se apresentam os alunos do projeto Nunca É Tarde, do Bateras Beat Perdizes. À tarde, sobem ao palco Torture Squad and Friends, das 13h15 às 14h15, Questions, das 14h30 às 15h30, Jay-Ho, das 15h45 às 16h45, Naimaculada, das 17h às 18h, e Asfixia Social, que encerra o evento das 18h15 às 19h15.

Mais do que uma comemoração musical, o festival reforça a ideia da cidade como espaço de convivência, diversidade e participação popular. Ao ocupar uma praça pública com cultura, música e economia solidária, a ação evidencia talentos, estimula redes de colaboração e reafirma o papel da cultura como vetor de desenvolvimento social e urbano.

Serviço

Festival de rock e economia criativa no aniversário de São Paulo

Data: 25 de janeiro

Horário: das 11h às 19h

Local: Praça Cívica Ulysses Guimarães, Brás

Entrada gratuita