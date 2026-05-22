Sebrae conecta pequenos negócios à inovação sustentável no Impacta Mais 2026

247 - A inovação voltada para impacto social e sustentabilidade ganhou destaque no Impacta Mais 2026, considerado o maior fórum de economia de impacto do Brasil, realizado nos dias 20 e 21 de maio, em São Paulo. O evento reuniu pequenos negócios, investidores, startups e especialistas em busca de soluções inovadoras para desafios socioambientais contemporâneos.

Segundo informações da Agência Sebrae de Notícias (ASN), o Sebrae participou ativamente do encontro ao apoiar a presença de pequenas empresas e promover conexões estratégicas entre empreendedores, compradores e parceiros. A iniciativa teve como foco fortalecer negócios comprometidos com inclusão social, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico.

Em um cenário cada vez mais marcado pela inteligência artificial, digitalização e comércio eletrônico, o fórum destacou que inovação não se resume apenas à tecnologia de ponta. O conceito também envolve novas formas de produzir, distribuir e gerar valor social e ambiental, mesmo em atividades tradicionais.

Sebrae amplia espaço para negócios de impacto

Durante o evento, o Sebrae levou 10 empresas para expor seus produtos e serviços. Todas integram o Sebrae Impacta, comunidade de negócios de impacto socioambiental criada pela instituição em 2025 e que já reúne mais de 400 empreendimentos em todo o país.

O analista de Inovação do Sebrae Nacional, Philippe Figueiredo, ressaltou a importância da iniciativa para ampliar oportunidades de mercado e fortalecer o ecossistema de impacto no Brasil.

“São empresas que o Sebrae tem priorizado para gerar oportunidades de negócios como essa, levando para eventos, promovendo capacitações. Nossa atuação no fórum visa também divulgar essa iniciativa para a comunidade crescer”, afirmou.

Ele também destacou o papel estratégico da entidade no setor. “Essa é uma oportunidade de fortalecer a marca Sebrae como grande ator de desenvolvimento do ecossistema de negócios de impacto”, acrescentou.

Fórum debate colaboração e desenvolvimento sustentável

Além da exposição de empresas, a programação do Impacta Mais 2026 contou com debates sobre integração de startups, compras públicas, Lei Geral dos Pequenos Negócios e colaboração entre diferentes setores da economia.

O evento também abriu espaço para empreendedores apresentarem soluções alinhadas à sustentabilidade e à valorização das comunidades locais, como é o caso da Ybí-Ira Mel da Terra, empreendimento do Rio Grande do Norte.

A empresa foi fundada pelo pedagogo e técnico em agroecologia Francisco Melo Medeiros, que trabalha com a produção de mel da abelha Jandaíra, espécie nativa do sertão potiguar. A produção é realizada pela Associação de Jovens Agroecologistas Amigos do Cabeço (Joca), envolvendo diretamente cerca de 60 famílias.

Produção sustentável gera renda no sertão potiguar

De acordo com Francisco Medeiros, o projeto une preservação ambiental, valorização cultural e geração de renda para a comunidade local. Atualmente, o grupo produz aproximadamente uma tonelada de mel por ano, além de derivados como licor e geleia polinizada.

“Inovamos na produção de mel e derivados, como licor e geleia polinizada, a partir do olhar das pessoas de dentro do território, valorizando o saber local. Como resultado, temos uma atividade socialmente justa, economicamente viável e sustentável”, explicou.

Com apoio do Sebrae, Francisco Medeiros e a sócia Lorene Kássia Barbosa, geógrafa e técnica em meliponicultura, buscam agora obter o selo de Indicação Geográfica (IG), estratégia que pode ampliar o acesso a novos mercados e valorizar ainda mais a produção regional.

A logística para expansão comercial poderá contar com a atuação da BagLog, startup criada em Linhares, no Espírito Santo, que também participou do Impacta Mais 2026.

Startup aposta em logística sustentável

A empresa trabalha conectando produtores locais à cadeia logística regional, utilizando soluções de baixo impacto ambiental, como bicicletas e veículos elétricos, além de sistemas de agrupamento de mercadorias para otimizar entregas.

A CEO da BagLog, Patrícia Vitória, afirmou que a participação no evento contribui para ampliar a visibilidade da startup e atrair novos parceiros comerciais.

“A participação ajuda a divulgar soluções como a nossa e torná-la conhecida”, declarou.

Atualmente, a empresa atua na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, mas pretende ampliar sua presença em outros estados brasileiros nos próximos anos.

Inteligência artificial para pequenos empreendedores

Outra iniciativa apresentada no fórum foi a Sul – Inteligência para Impacto, empresa do Rio de Janeiro acelerada pelo Sebrae e especializada em soluções de inteligência artificial para microempreendedores.

A cofundadora Mirella Domenich participou do evento em busca de investidores para expandir a Mariah, assistente virtual desenvolvida para apoiar nano e microempreendedores na gestão de seus negócios.

“Essa oportunidade é estratégica”, afirmou Mirella.

Segundo ela, a ferramenta foi criada para simplificar a rotina dos pequenos empreendedores e ampliar o acesso à gestão inteligente. “A ideia é facilitar a vida do empreendedor”, destacou.