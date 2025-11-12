Sebrae firma compromisso global para capacitar pequenos negócios contra mudanças climáticas

247 - Responsável por apoiar cerca de 23,6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, o Sebrae anunciou um novo compromisso internacional para fortalecer o papel dos pequenos negócios no enfrentamento das mudanças climáticas. A iniciativa foi apresentada nesta terça-feira (11), durante a COP30, em Belém (PA), e tem a We Mean Business Coalition e o SME Climate Hub como parceiras estratégicas. As informações são do próprio Sebrae.

O documento, entregue aos líderes mundiais presentes na conferência, propõe mobilizar governos e instituições de todo o mundo para que invistam na capacitação de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em temas ligados à ação climática. A proposta parte do reconhecimento de que os pequenos negócios desempenham papel central na transição para uma economia de carbono zero, mas ainda enfrentam barreiras para participar efetivamente desse movimento.

“A ação climática eficaz depende da liderança dos formuladores de políticas públicas, da ação decisiva de grandes corporações e instituições financeiras e do engajamento ativo dos pequenos negócios”, afirmou o presidente do Sebrae, Décio Lima. Para ele, as micro e pequenas empresas (MPEs) precisam ser capacitadas para atuar como protagonistas de uma nova economia, mais sustentável e inclusiva.

De acordo com a iniciativa, as PMEs representam 90% de todos os negócios do planeta e são responsáveis por mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Apesar de sua importância econômica, a pesquisa anual da SME Climate Hub mostrou que 80% dos empresários entrevistados relataram baixo apoio governamental ou desconhecimento sobre incentivos e políticas climáticas disponíveis — um indicador das dificuldades que o setor enfrenta para se adaptar ao novo modelo de desenvolvimento verde.

O documento global entregue na COP30 apresenta um conjunto de propostas de políticas públicas prioritárias para incluir as MPEs no esforço de redução das emissões de carbono. As recomendações estão organizadas em quatro eixos de ação:

Garantir estruturas políticas que incentivem o engajamento dos pequenos negócios, reconhecendo sua relevância na ação climática; Contribuir e promover casos de sucesso, ampliando o conhecimento sobre experiências positivas; Simplificar caminhos e centralizar orientações sobre mitigação e adaptação climática; Mobilizar financiamento verde acessível, permitindo que empresas de menor porte invistam em tecnologias e práticas sustentáveis.

Além do Sebrae, o compromisso foi assinado por diversas instituições internacionais, como o International Trade Centre (ONU/OMC), SME United, B Lab, Aspen Network of Development Entrepreneurs, Centre for Climate Engagement da Universidade de Cambridge, Global Climate Finance Forum, Green Transformation and Sustainability Network, Giki, Global Business Inroads e o CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável).

A We Mean Business Coalition atua globalmente no apoio a pequenas e médias empresas que desejam reduzir seu impacto ambiental. Já o SME Climate Hub oferece ferramentas gratuitas, como calculadoras de emissões e guias de boas práticas, para ajudar as empresas a desenvolver modelos de negócio mais resilientes e sustentáveis.