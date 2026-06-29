Sebrae lança projeto para fortalecer pequenos negócios da classe C

247 - O Sebrae lança nesta terça-feira (30), em Niterói (RJ), o Projeto Potência Empreendedora, iniciativa voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios da classe C, com prioridade para microempreendedores individuais (MEIs) e empreendedores das periferias urbanas. O programa busca ampliar o acesso desse público a crédito, capacitação, serviços e políticas públicas, além de promover maior reconhecimento da atividade empreendedora.

Segundo informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), uma das principais ações do projeto será a criação do Cartão do Empreendedor, ferramenta que pretende identificar os microempreendedores individuais da classe C e facilitar o acesso a benefícios e oportunidades de desenvolvimento para seus negócios.

A iniciativa foi estruturada a partir de um estudo inédito desenvolvido pelo Sebrae em parceria com o Instituto Locomotiva, que analisou o perfil, as dificuldades e as necessidades dos empreendedores da classe C. Os resultados apontam que, embora representem uma parcela relevante da economia brasileira, esses empreendedores ainda enfrentam obstáculos significativos para crescer e consolidar suas atividades.

Estudo revela desafios dos empreendedores

A pesquisa identificou que 78% dos empreendedores da classe C afirmam não se sentir reconhecidos pelo poder público como empreendedores, mesmo exercendo atividades econômicas que movimentam renda e geram empregos.

Entre os principais entraves apontados pelos entrevistados estão a burocracia, considerada uma das maiores barreiras para o crescimento dos negócios, além da carga tributária e das dificuldades para obter crédito. Esses fatores acabam desestimulando a formalização de parte desse público.

Outro dado destacado pelo levantamento mostra que 70% dos empreendedores informais declaram não desejar possuir um CNPJ, reflexo das dificuldades percebidas na formalização e da avaliação de que os custos e exigências burocráticas superam os benefícios atualmente disponíveis.

Cartão do Empreendedor amplia acesso a benefícios

Para enfrentar esse cenário, o Sebrae desenvolveu o Projeto Potência Empreendedora como uma ação piloto baseada em uma estratégia integrada de apoio aos pequenos negócios.

O Cartão do Empreendedor será inicialmente destinado aos microempreendedores individuais e funcionará como um instrumento de identificação capaz de facilitar o acesso a serviços especializados, programas de capacitação, linhas de crédito e políticas públicas voltadas ao empreendedorismo.

A expectativa é que a iniciativa também aumente a visibilidade dos empreendedores da classe C, fortalecendo sua inserção em redes de apoio e criando novas oportunidades para expansão dos negócios.

Projeto aposta em capacitação e redes de apoio

Além do cartão, o Projeto Potência Empreendedora reúne diferentes ações voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios, combinando mobilização local, capacitação, fortalecimento de redes de relacionamento e ampliação das conexões entre empreendedores, instituições e agentes de apoio.

A proposta é criar um ambiente mais favorável para que os empreendedores da classe C tenham melhores condições de crescimento, maior acesso aos instrumentos de desenvolvimento empresarial e mais oportunidades de consolidar seus empreendimentos.

O lançamento oficial acontecerá no Theatro Municipal de Niterói, reunindo autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes do setor produtivo e instituições parceiras que participarão da apresentação do projeto e das estratégias previstas para sua implementação.