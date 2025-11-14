Vendedores aprimoram estratégias para crescer nos marketplaces

247 - Os marketplaces se consolidaram como uma vitrine global para negócios de todos os portes, mas a competição dentro dessas plataformas aumenta a cada dia. As informações divulgadas pelo Sebrae servem como base para um conjunto de recomendações que podem ajudar empreendedores a ganhar visibilidade, melhorar o desempenho e ampliar as vendas nesses canais.

Segundo a analista da Unidade de Comunicação da instituição, Raquel Chaves, o sucesso depende de atenção a todas as etapas da operação. “Escolha dos produtos, anúncios, estoque, precificação, relacionamento com o cliente e pós-venda são a chave do sucesso”, afirma.

1. Escolha dos produtos certos

Raquel orienta que o primeiro passo para quem quer se destacar é anunciar itens que realmente domina. Isso facilita desde a criação das estratégias de venda até o atendimento ao consumidor. Ela recomenda, ainda, observar tendências e produtos de alta procura. “Se muitos concorrentes vendem o mesmo item, é hora de buscar diferenciais, como frete grátis acima de um valor ou tamanhos plus size, no caso de roupas”, explica.

Outro ponto enfatizado é a importância de trabalhar apenas com produtos confiáveis e descrições reais, evitando devoluções — um direito do consumidor garantido por lei, que assegura até sete dias para arrependimento.

2. Capriche nos anúncios

Para a analista, a apresentação do produto é decisiva. “O anúncio é o cartão de visita do seu produto”, relembra. Antes de publicar, vale observar como os concorrentes descrevem itens semelhantes e identificar as dúvidas mais recorrentes dos clientes.

Um bom anúncio, segundo ela, deve trazer título completo, com nome, marca, modelo e especificações técnicas; estar na categoria correta; e incluir o código de barras (EAN), que aumenta a visibilidade nas buscas internas das plataformas.

“As fotos precisam ser de alta qualidade e mostrar o produto com clareza. A câmera do celular pode ser uma aliada. E, se possível, adicione vídeos curtos de até 60 segundos mostrando o item em detalhes”, complementa.

Após a publicação, acompanhar o desempenho é essencial. Caso o produto não tenha vendas em uma semana, a orientação é ajustar foto, título ou descrição, ajudando o algoritmo a reposicionar o anúncio.

3. Estoque e logística em dia

Manter estoque atualizado é imprescindível para evitar impactos negativos no desempenho da loja. Raquel alerta: anunciar itens indisponíveis prejudica a reputação. “Se o estoque acabar, pause o anúncio até a reposição”, recomenda.

4. Atendimento rápido e pós-venda de qualidade

A expectativa de resposta imediata é uma realidade no ambiente digital: o ideal é responder clientes em até dois minutos. Respostas automáticas podem ajudar na agilidade, especialmente para dúvidas comuns. A rapidez no envio após a compra também conta pontos.

No pós-venda, o cuidado deve ser contínuo. “Mesmo quando há troca ou devolução, um bom atendimento pode render ótimas avaliações”, destaca Raquel.

5. Precificação e reputação

Definir preços competitivos é um dos maiores desafios. A especialista lembra que frete grátis é um atrativo importante — desde que calculado com atenção à margem de lucro e às regras do marketplace. Em algumas plataformas, parte desse custo é dividida com o vendedor, o que pode ser vantajoso.

Raquel também recomenda uma estratégia comum para iniciantes: reduzir a margem nos primeiros produtos, ganhar relevância e, após construir boa reputação, ajustar os preços gradualmente.

Ao final, ela reforça que entrar ou crescer nos marketplaces exige dedicação e planejamento. “Com dedicação, estratégia e um bom relacionamento com o cliente, é possível transformar seu negócio online em uma verdadeira vitrine de sucesso”, conclui.