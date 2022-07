“A arma assusta muito, mas a fome assusta mais”, diz Gleide Andrade

Apoie o 247

247 - A dirigente nacional e pré-candidata a deputada federal Gleide Andrade (PT-MG), participou do programa Giro das Onze, da TV 247.

Ela afirmou que o país nunca viveu um ambiente de “brutalidade e violência com que Bolsonaro tenta intimidar a população brasileira”.

“O Bolsonaro, diante da possibilidade real de perder a eleição, está usando de todas as armas”, enfatiza.

No entanto, ela adverte que tal estratégia não vai ter o efeito esperado pelo bolsonarismo.

“O povo brasileira não vai se intimidar, pois nada assusta mais o povo do que a fome. A arma assusta muito, mas a fome assusta mais”, frisou ela, destacando que mesmo com o auxílio emergencial aprovado pela PEC do desespero, com data de validade, o plano de Bolsonaro não vai se concretizar.

“Ele está tentando intimidar de toda a maneira. Como não está conseguindo reverter, vem com esse auxílio e com essa vergonha de dizer que o Brasil está em estado de emergência. Por que não botou o Brasil em estado de emergência durante a pandemia, em que enterramos 700 mil vidas desnecessariamente? A derradeira arma dele é coibir o povo brasileiro através da violência”, acrescentou.

