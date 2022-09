“A boca do jacaré entre Lula e Bolsonaro está se fechando lentamente”, diz Breno Altman

Segundo o jornalista, Lula teria que atrair um pouco mais de 5% do eleitorado para vencer no primeiro turno, tarefa que ele não considera fácil edit

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, fez uma análise sobre o desempenho do ex-presidente Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto e disse que a margem de votos que o petista disputa para vencer no primeiro turno é pequena, porém mais difícil.

“É uma eleição que neste momento está sendo decidida em pequenos núcleos eleitorais. Há uma tendência geral, que as pesquisas estão apontando: está fechando a boca do jacaré entre Lula e Bolsonaro e, aos pouquinhos, ela vai se estreitando. Muito lentamente, a boca do jacaré vai fechando a cada semana dentro da margem de erro”. Altman complementa: “quando se tem essa tendência de diminuir a diferença, isso significa dizer que os eleitores que ainda não estavam com determinado candidato estão tendendo mais àquele candidato que está crescendo do que ao candidato que está estagnado. O que torna mais difícil a luta para vencer no primeiro turno”.

Altman destaca que as pesquisas já chegaram a ter uma diferença entre os dois principais candidatos de até 20 pontos, e hoje é de apenas um dígito.

Dentre as demais características das pesquisas eleitorais, Altman destaca que o que está em jogo até o primeiro turno é a consolidação do voto. “São aquelas pessoas que têm certeza da opção que tomaram, o que representa mais de 80% dos eleitores que não irão mudar o seu voto. Sobrando apenas 20% de espaço de manobra para um dos dois principais candidatos avançarem”.

O jornalista falou também sobre a terceira via, concentrada em Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), que gira em torno de 12% a 15% pontos percentuais, sendo que metade desses eleitores, segundo o jornalista, diz que ainda pode mudar seu voto até a eleição. Desse total, Altman acredita que “há uma grande chance de 6% mudarem o seu voto. Sendo a margem entre 2% e 3% dos eleitores de Ciro que votariam no Lula. Diferentemente dos eleitores dos eleitores de Simone Tebet”, pontua.

“O universo realmente em disputa hoje, que Lula ainda pode trazer para si, é de 5 pontos percentuais. Lula teria que atrair um pouco mais de 5% para vencer no primeiro turno. Ele está disputando uma seara muito pequena, de 6% dos que não votam nem em Lula e nem em Bolsonaro e que inclui uma fatia do eleitor de Bolsonaro que ainda está indeciso”, finalizou.

