"A democracia do Brasil está ganhando muito respeito", diz Eduardo Guimarães

247 - O jornalista Eduardo Guimarães afirmou à TV 247 que a democracia brasileira “está ganhando muito respeito” em razão da punição célere que tem sido dada aos criminosos que planejaram e executaram a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. “O Brasil está sendo visto no mundo inteiro como um país em que a democracia está funcionando melhor do que nos Estados Unidos”.

“O Donald Trump está impune até agora e existe a possibilidade real de ele vencer a eleição presidencial. Nós já conseguimos colocar o correspondente dele, que cometeu inclusive crimes menos graves do que o Donald Trump… Se você for analisar, o 6 de janeiro foi muito mais violento do que o 8 de janeiro. Apesar de a destruição das sedes dos Três Poderes ter sido maior, aqui não morreu ninguém. Então eu acredito que a gente pode comemorar”, avaliou.

“Eu li matérias da imprensa interacional, New York Times, Washington Post, Le Monde, Le Figaro - que é um jornal de direita -, Corriere della Sera, Deutsche Welle, BBC; a democracia do Brasil está ganhando muito respeito pela forma como nós estamos punindo rapidamente, de forma eficiente, com direito a todo o processo legal, os criminosos brasileiros que atentaram contra a democracia. Não é pouco a gente falar que o Brasil está conseguindo um desempenho, nesses termos, melhor do que os Estados Unidos. Isso está sendo reconhecido no mundo inteiro”, concluiu.

