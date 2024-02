'A esquerda brasileira é cúmplice do Holocausto palestino', diz André Constantine

Apoie o 247

247 - O ativista social André Constantine fez fortes críticas à esquerda brasileira durante uma entrevista à TV 247, citando a falta de iniciativa por parte de lideranças de diversos ramos em convocar manifestações contra o que chamou de "Holocausto" promovido por Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza.

"O povo palestino está abandonado, lutando de forma solitária. O mundo assiste de camarote ao holocausto palestino sem mover uma palha sequer", criticou Constantine na entrevista.

Ele afirmou que o lobby sionista conseguiu se infiltrar na esquerda brasileira, desmobilizando a causa palestina. "A esquerda brasileira se curvou e dobrou os seus joelhos diante do lobby sionista. Os atos pró-Palestina foram todos vazios. A classe política, acadêmica e artística permanece em silêncio. Aqueles que silenciam diante do Holocausto se tornam cúmplices", disse.

Constantine também fez fortes críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que comanda um governo de extrema direita. "A intenção do verme Netanyahu fica clara quando seus alvos principais são crianças", disse.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que já matou quase 29 mil palestinos. Assista:

