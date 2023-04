"A hipótese de uma tentativa de golpe contra Lula não pode ser descartada", diz Fernando Horta

Historiador afirma que movimentação geopolítica do presidente Lula é correta, porém arriscada edit

247 – O historiador Fernando Horta concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, nesta terça-feira 18, na qual abordou diversos temas, incluindo a economia, a política internacional e a situação política atual do Brasil. Um ponto discutido na entrevista foi o posicionamento geopolítico do presidente Lula. Para Horta, as escolhas feitas pelo presidente em relação à China e à Ucrânia são corretas. "A China é a melhor aposta para o século 21 e a Ucrânia é co-responsável pela guerra", diz ele.

Horta também falou sobre a importância da desdolarização para o Brasil e como isso pode aproximar o país da China. No entanto, ele alertou para as possíveis consequências dessa escolha, citando as retaliações que os Estados Unidos podem tomar. "A possibilidade de um golpe não pode ser descartada", diz ele. "O ex-presidente Donald Trump disse claramente que perder o dólar como moeda mundial é como perder uma guerra mundial", acrescentou.

Além disso, Horta levantou a questão da multipolaridade do mundo e como isso pode impactar a política internacional. Segundo ele, há uma grande discussão sobre se o mundo multipolar já é uma realidade ou se ainda estamos em um cenário unipolar. Por fim, o historiador falou sobre a possibilidade de integrantes da família Bolsonaro serem presos. "Veremos integrantes da família Bolsonaro na cadeia", apostou.

