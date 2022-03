“A Índia fica neutra porque nunca vai brigar com a Rússia, é uma aliança histórica”, diz Shobhan Saxena

Jornalista indiano que vive no Brasil lembra das relações econômicas entre os dois países. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista do The Wire Shobhan Saxena, que é indiano e vive no Brasil, explicou, em entrevista à TV 247, os motivos que levaram a Índia a adotar uma posição neutra em relação ao conflito armado na Ucrânia. O país sul-asiático se absteve na votação da resolução da Assembleia Geral da ONU que deplora o que o órgão chama de “agressão russa”.

A Rússia é um aliado estratégico da Índia em diversos setores, e a parceria entre os dois países atravessa décadas de história.

“A Índia tem uma grande parceria com a Rússia. Desde 1947, quando a Índia ganhou a independência, estabeleceu uma relação diplomática com a Rússia em várias áreas, como diplomacia, economia e política. A Rússia ajudou muito a Índia, principalmente na área de defesa. Essa relação estratégica na Eurásia é muito importante”, disse.

“A Índia nunca votou contra a Rússia na ONU e vice-versa. Durante a época da União Soviética, esta usou diversos vetos em favor da Índia, e a Rússia também”, prosseguiu.

Já em relação à China, com quem a Índia possui uma relação “um pouco complicada”, segundo o jornalista, a Rússia é um importante mediador para redução de tensões.

“A Índia tem uma relação um pouco complicada com a China, porque tem uma fronteira de 4.000 km e no ano de 2020 houve conflito com a China. Depois disso, os chanceleres de Índia, Rússia e China se encontraram em Moscou e fizeram um pacto de paz. Tudo organizado pelos russos”, disse.

“Ao mesmo tempo, a Índia também tem uma parceria com os Estados Unidos e a Europa, mas a Índia não vai brigar com a Rússia pelos Estados Unidos e a U neutra na ONU e outras plataformas”, completou. nião Europeia. A Índia não pode fazer isso. Por isso que a Índia ficou

