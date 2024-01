"A questão sionista é uma luta política dentro do Brasil", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que o sionismo é um dos principais pilares do bolsonarismo edit

247 – Em uma entrevista à TV 247, o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, trouxe à tona uma análise crítica sobre a questão sionista e sua interseção com a política brasileira, especialmente no contexto da luta contra a extrema-direita bolsonarista. "A questão sionista é uma luta política dentro do Brasil", disse ele.

Pimenta destacou que o sionismo está entrelaçado com os alicerces do bolsonarismo e, portanto, deveria estar no radar de todos os militantes de esquerda. "O sionismo alimenta o bolsonarismo. E os sionistas nunca são de esquerda", afirmou. Suas declarações ecoam em um momento em que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) se pronunciou sobre a denúncia feita pela África do Sul contra Israel, acusando o Estado de violação da Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio, na Faixa de Gaza.

A decisão da CIJ, que determinou medidas urgentes para prevenir o genocídio palestino e garantir assistência humanitária na região, é vista por Pimenta como uma primeira vitória em relação ao estado de Israel. Ele ressalta a importância de questões internacionais como essa, destacando que todas são relevantes, inclusive no contexto político brasileiro.

Além disso, Pimenta levanta preocupações sobre a falta de solidariedade do Partido dos Trabalhadores (PT) em relação a figuras como José Genoino, que têm sido falsamente acusadas de antissemitismo.

Declínio do imperialismo – O presidente do PCO enfatiza que, à medida que a situação do imperialismo se deteriora, a pressão para manter a ordem na América do Sul aumenta, e a ligação de Israel com os serviços de repressão no mundo inteiro é significativa.

Por fim, Pimenta ressalta a importância de combater não apenas figuras como Trump, mas também Biden, que ele considera o representante da máquina de guerra. Suas palavras apontam para uma análise profunda das dinâmicas geopolíticas que afetam não apenas o Brasil, mas o mundo como um todo. Assista:

