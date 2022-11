"A regra a partir de 2023 deve ser Lula no palácio e nós nas ruas", diz José Genoino

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PT José Genoino participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que analisou as perspectivas do governo Lula e os desafios do campo de esquerda.

Segundo ele, o novo ciclo político “não será um período de calmaria nem de harmonia”, mas “um período de conflito demorático”.

“A gente enfrenta mobilizações do inominável, as mobilizações protofascistas, que quer dizer que o bolsonarismo foi derrotado eleitoralmente, mas politicamente vai atuando e vai atuar dessa maneira tosca, protofascista e violenta”.

Para Genoino, não podemos ficar só na institucionalidade. “Temos que ficar na rua e na institucionalidade porque pela primeira vez no Brasil vamos enfrentar uma direita que vai disputar na sociedade. Temos que disputar na sociedade e no institucional”, defendeu.

E acrescenta: “Não podemos ficar reféns dos palácios. Temos que ficar reféns das ruas. É Lula no Palácio e nós nas ruas. Acho que essa é a relação dialética de uma governabilidade diferente que vamos ter que enfrentar”, frisou.

